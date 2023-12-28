"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لمدة 5 أعوام مع "شل"

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية مدتها 5 أعوام لبيع النفط الخام لشركة "شل "الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة، بحسب بيان نشرته الشركة القطرية اليوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 18 مليون برميل سنويا من نفط قطر البري" ونفط "قطر البحري" لشركة "شل" اعتبارا من يناير 2024.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي: "نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها خمسة أعوام. هذه الاتفاقية ستعزز العلاقة الوثيقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشتريا موثوقا للنفط فحسب، ولكنها أيضا عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة. نحن نتطلع إلى المزيد من البناء على علاقة العمل التاريخية مع شركة شل وإلى المزيد من النجاح".

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يذكر أن قطر للطاقة وشركة "شل" تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في دولة قطر وحول العالم، بما في ذلك مشاريع قطر للطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والعديد من الاستثمارات المشتركة الأخرى.

المصدر: RT