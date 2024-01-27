بريطانيا: حصة مجموعة "الإمارات للاتصالات" بفودافون خطر على الأمن القومي

أعلنت بريطانيا أن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، داعية الشركة البريطانية لتشكيل لجنة للإشراف على الأعمال الحساسة.

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وقالت السلطات البريطانية إن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد، فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.

وكانت فودافون قد كشفت في مايو الماضي أن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة (اتصالات والمزيد) سينضم إلى مجلس الإدارة إذ اتفقت الشركتان على توطيد العلاقات الاستراتيجية.

واتفقت الشركتان في نفس الفترة على تعميق علاقاتهما. وقالت فودافون آنذاك إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.

إلى ذلك، قال متحدث باسم فودافون الخميس "يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون".

وتقوم الشركة الإماراتية، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، برفع حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو 2022.

كما تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون، التي تراجع سعر سهمها في التعاملات المبكرة 1.2%، بحصة نسبتها 14% تقريبا.

المصدر: أ ف ب