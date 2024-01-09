محمد بن راشد: هدفنا الوصول إلى 123 مليار دولار مساهمة القطاع السياحي الوطني في الاقتصاد

أطلق نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم" في دورتها الرابعة لـ2024، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".. دولة الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجواءها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".

وأكد نائب رئيس الإمارات: "قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله.. وهدفنا الوصول لـ450 مليار درهم (حوالي 122.61 مليار دولار) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031".

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وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" ببرامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.

وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة واجتذاب السياح من كافة أرجاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات، ومقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها والتي تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام