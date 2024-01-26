بيسكوف: رفض أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي سيؤدي إلى تغييرات في السلاسل اللوجستية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رفض أوكرانيا المحتمل تجديد عقد ترانزيت الغاز الروسي سيؤدي إلى تغييرات في كل السلاسل اللوجستية المؤدية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "السؤال هو كيف سيصل هذا الغاز إلى هناك [إلى الدول الأوروبية]. بالطبع، هناك طرق نقل للغاز موجودة متصلة بتركيا، وهناك إمدادات الغاز المسال، وهو أمر تزايد الطلب عليه حاليا. وطبعا هناك طرق نقل بديلة، ولكنها مقطوعة كلها".

إقرأ المزيد

يوم أمس، قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن كييف لا تنوي تمديد اتفاقية ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، والتي تنتهي في نهاية عام 2024.

المصدر: تاس