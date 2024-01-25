وزير أوكراني يزعم بأن بلاده قد تتوقف عن استيراد الغاز في عام 2024

قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو في مقابلة مع وكالة رويترز إن بلاده قد تتوقف عن استيراد الغاز في عام 2024.

وأضاف الوزير: "نحن قريبون من تحقيق ذلك (التوقف عن استيراد الغاز). في الواقع يمكن في هذا العام تحقيق توازن صفري في مجال الغاز... لكن من المهم أن نفهم هنا، أن استهلاكنا للغاز قد انخفض بشكل حاد. سيعتمد الكثير على كيفية تطور الصناعة والاقتصاد. اليوم هناك نمو في الإنتاج، هناك إمكانية للزيادة، وهذه إمكانات حقيقية".

بدورها، ذكرت صحيفة RBC-Ukraine، نقلا عن المكتب الصحفي للحكومة، أن كييف تدحض بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا.

وجاء في بيان المكتب: "موقف الجانب الأوكراني واضح: عقد الترانزيت ينتهي في نهاية هذا العام، لن نتفاوض مع الروس ولن نمدد العقد. هذا ما أبلغه رئيس وزراء أوكرانيا لنظيره السلوفاكي".

وفي وقت سابق، توصل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو ونظيره الأوكراني دينيس شميغال إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماعهما يوم الأربعاء في أوزغورود، على مواصلة نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى الدول الأوروبية.

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ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا هذا الاتفاق بالخبر الرائع.

قبل ذلك، قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية إنه عند النظر بموضوع مواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، سيؤخذ في الاعتبار وجود الطلب من المستهلكين.

المصدر: نوفوستي