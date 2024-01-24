ممر اقتصادي يربط روسيا بكبار الاقتصادات الآسيوية

صرح رئيس الوزراء المنغولي لوفسانمسرين أويون إردين بأن بلاده تعمل على تنظيم قمة مع روسيا والصين لبحث إنشاء ممر اقتصادي يربط الاقتصادات الثلاث.

وأشار المسؤول، في حديث لصحيفة "ساوث تشاينا" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي "دافوس"، إلى أن الدول الثلاث ستناقش في القمة الممر الاقتصادي، الذي اقترحته بكين كجزء من مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" لتوسيع ربط البنية التحتية الإقليمية وتدفقات التجارة والاستثمار.

كذلك أعرب عن استعداد بلاده "لشراء الغاز" من مشروع "قوة سيبيريا 2"، الذي سيمتد من روسيا عبر منغوليا إلى الصين ويزودها بـ50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

إقرأ المزيد

في العام 2016، اعتمد رؤساء روسيا والصين ومنغوليا خطة اقتصادية لإقامة ممر اقتصادي يجمع بين بلدانهم، على أن يشمل البرنامج أكثر من 30 مشروعا اقتصاديا.

ويعد الممر الاقتصادي عنصرا هاما في مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، ويتضمن المشروع تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط التجاري، وفي إطار الممر من المخطط إنشاء 7 موانئ جافة (ميناء لاستقبال البضائع ولا يكون بالبحر وانما يكون على اليابسة).

وسيسهم الممر الاقتصادي الروسي الصيني المنغولي في دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي والتنمية بكامل المنطقة الأوراسية.

المصدر: RT + نوفوستي