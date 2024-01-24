محكمة ألمانية تنتصر لرجل أعمال روسي وتفند مقالا لصحيفة "فوربس"

ربح رجل الأعمال الروسي علي شير عثمانوف دعوى قضائية ضد مجلة "فوربس" الأمريكية بعد مقال نشرته وأدى لإدراجه في لائحة العقوبات الأوروبية.

وتقدم رجل الأعمال الروسي بدعوى في القضاء الأوروبي بسبب مقال نشرته صحيفة "فوربس" استندت فيه لمصادر زعمت أن "رجل الأعمال الروسي شخصية صورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتحديدا تم رفع القضية ضد عبارة قالها مصدر مجهول إن "عثمانوف يعد شخصية صورية لبوتين كما أنه يمثل مصالح الرئيس الروسي ويحل مشاكله التجارية"، وهذه العبارة باتت لاحقا مبررا لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال.

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وأصدرت محكمة هامبورغ الإقليمية قرارا يحظر على "فوربس" نشر تصريحات تتحدث عن أن عثمانوف "واجهة (شخصية صورية) للرئيس الروسي".

كما خلصت المحكمة إلى أن مزاعم "فوربس" حول رجل الأعمال الروسي غير مثبتة.

وخلال المحاكمة، رفضت "فوربس" الكشف عن المصدر المجهول الذي نسب إليه المقال، كما فشلت الصحيفة في تقديم أي أدلة تثبت "متى وكيف حل عثمانوف مشاكل الرئيس الروسي التجارية".

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا طالت قطاعات اقتصادية وقطاع الأعمال، من جهتها ردت موسكو بعقوبات جوابية وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.

المصدر: نوفوستي