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"فوربس": ألمانيا صادرت يخت رجل الأعمال الروسي عثمانوف

أخبار روسيا

Gettyimages.ru
يخت يلبار
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أفادت مجلة "فوربس" بأن السلطات الألمانية صادرت يخت رجل الأعمال الروسي عليشير عثمانوف، الذي يقدر سعره بنحو 600 مليون دولار.

وأوضحت المجلة أن سلطات هامبورغ صادرت يخت "ديلبار" الذي يبلغ طوله 156 مترا.

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وكان الاتحاد الأوروبي أدرج عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الروس في قائمة العقوبات، بمن فيهم عثمانوف.

يذكر أن عثمانوف أوزبكي الأصل، معروف باستثماراته في الاقتصاد الروسي وأعماله الخيرية، وإسهامه في الحفاظ على علاقات التحالف الروسية الأوزبكية.

المصدر: RT

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