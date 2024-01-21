أوربان: التنمية السريعة في آسيا تحبط أوروبا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوروبا تشعر بالإحباط بسبب وتائر النمو السريعة في آسيا، ولفت إلى أن عددا متزايدا من الدول الأوروبية يدعو للتعاون مع آسيا.

وقال أوربان في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال المجري الفيتنامي: الاقتصاد العالمي يمر بعملية إعادة هيكلة كبرى: عالمكم - آسيا - ينمو بسرعة، ولا تستطيع أوروبا مواكبة هذه الوتيرة، وهذا يسبب في أوروبا شعورا بالإحباط".

وبحسب رئيس الوزراء المجري، هناك في أوروبا نموذجان للتفاعل مع الشرق، البعض يرى أن «الانفصال» ضروري، والبعض الآخر، على العكس، يدعو إلى التعاون.

وقال أوربان:"أعتقد أن المزيد من الأوروبيين بدأوا يدركوا أن الانفصال يدمرنا أكثر ويجعلنا أقل قدرة على المنافسة.

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وأضاف: إن عدد دول أوروبا التي تفضل التعاون وتدعو إلى الترابط آخذ في الازدياد، وفي مناقشاتنا داخل أوروبا، يحدوني أمل كبير أن يكون للمجر تأثير إيجابي في تحريك السياسة الاقتصادية الأوروبية نحو إمكانية الترابط، وحث رجال الأعمال الفيتناميين على الاستثمار في المجر.

وقد صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو مراراً أن بودابست لا تدعم فكرة إشعال "حرب باردة جديدة" أو سياسة "الستار الحديدي" بين دول الشرق والغرب، وفي الوضع الجيوسياسي الحالي، ومن أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، يجب على أوروبا تطوير التعاون مع دول الشرق والغرب.

وحسب قوله، محرك التغيرات الاقتصادية الكبرى في العالم، هو دول الشرق ومن الضروري الاعتراف بحقيقة أن اقتصادَي الغرب والصين يتدامجان.

المصدر: ريا نوفوستي