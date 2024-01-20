خبراء يوضحون تأثير الضربات الباكستانية الأخيرة على إنتاج النفط الإيراني

أكد خبراء في سوق النفط أن الضربات الباكستانية على الأراضي الإيرانية لم تؤثر على المحافظات المنتجة للنفط في إيران.

وقال المحلل نيقولاي دودشينكو: "ضربات باكستان طالت محافظتي سيستان وبلوشستان، وتقع حقول النفط الرئيسية في إيران في خوزستان وبوشهر وفارس وكوهيلويه وبويراخميد حيث يتركز 80% من إنتاج النفط الإيراني".

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وأضاف: "أكبر حقول النفط في إيران هي الأحواز الأسمري ومارون في محافظة خوزستان، وغشساران في مقاطعة كوهجيلويه وبويراخمد، وبالتالي فإن الضربات الباكستانية لم تشكل تهديدا على إنتاج النفط في إيران".

كما أشارت الخبيرة يوليا خاندوشكو إلى أنه لا توجد أسباب للتصعيد المستمر بين إيران وباكستان، ولن ترتفع أسعار النفط العالمية بسبب ذلك.

وأضافت: "التوتر الحالي لن يؤثر على أسعار النفط، الوضع الحالي بين إيران وباكستان لا يخلق مخاطر على الإمدادات. الخطر يمكن أن يتمثل بإغلاق مضيق هرمز، والذي يمكن أن يوقف حركة الملاحة والشحن لجميع البضائع وليس فقط النفط، لكن احتمال حدوث ذلك ضئيل للغاية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها لا ترغب بالتصعيد مع إيران.

وأضافت لوكالة "بلومبرغ": "قلنا مرارا إن إيران صديقة ولا نريد تصعيدا معها ونرى مواقف مماثلة من جانب طهران".

المصدر: نوفوستي