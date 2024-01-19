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روسيا تقلص الاستثمار في السندات الأمريكية

مال وأعمال

روسيا تقلص الاستثمار في السندات الأمريكية
Legion-Media Imaginechina-Tuchong
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا قلصت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية في نوفمبر الماضي إلى 28 مليون دولار.

وتقلصت الاستثمارات الروسية بمقدار 3 ملايين دولار عن مستوى أكتوبر، حيث كانت الاستثمارات تبلغ 31 مليون دولار، وبأكثر من 2.5 مرة عن مستوى سبتمبر، عندما كانت تبلغ 73 مليون دولار.

وبلغت الاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية الطويلة الأمد 25 مليون دولار، والقصيرة الأمد 3 ملايين.

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يذكر أن روسيا قلصت استثماراتها في السندات الأمريكية بشكل حاد منذ ربيع عام 2018، حيث انخفضت من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار في أبريل، وإلى 14.9 مليار دولار في مايو.

وواصلت روسيا خفض الاستثمارات في السندات الأمريكية في السنوات اللاحقة حتى وصلت إلى مستواها الحالي.

وحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن اليابان لا تزال أكبر مستثمر في السندات الحكومية الأمريكية، حيث بلغ حجم استثماراتها في نوفمبر الماضي 1.127 تريليون دولار. وتبقى الصين في المرتبة الثانية بـ 782 مليار دولار وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 716.2 مليار دولار.

المصدر: تاس

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