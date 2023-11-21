انخفاض استثمارات الصين في الدين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 2009

انخفض حجم استثمارات الصين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر سبتمر الماضي إلى 778.1 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ صيف العام 2009.

وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، قلصت بكين بشكل منهجي الاستثمار في ديون الحكومة الأمريكية، حيث سحبت في الفترة المذكورة أكثر من 260 مليار دولار من هذه السندات.

وعزا خبراء الخطوة الصينية إلى عدة عوامل منها مخاوف مرتبطة بالعقوبات، وخاصة بعد أن جمد الغرب قرابة نصف احتياطيات روسيا الدولية، وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغت استثمارات الصين في سندات الحكومة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي 778.1 مليار دولار، مقابل 805.4 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، وفي مطلع العام الجاري كانت استثمارات بكين عند 859.3 مليار دولار.

وتحتل الصين المرتبة الثانية في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد اليابان، التي بلغت استثماراتها في سبتمبر الماضي 1087.7 مليار دولار.

وبلغت استثمارت طوكيو في سندات الحكومة الأمريكية في أغسطس 2023 مستوى 1116.2 مليار دولار، بعد أن كانت في يناير 2023 عند 1102.9 مليار دولار.

عربيا تتصدر السعودية قائمة الدول العربية في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة، وبلغت استثمارات المملكة بنهاية سبتمبر الماضي لتبلغ 117.1 مليار دولار.

وللمقارنة فقد كانت هذه الاستثمارات في أغسطس 2023 عند 112 مليار دولار، وعند 111 مليار دولار في يناير 2023.

المصدر: RT