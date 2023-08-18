السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية

سجل استثمار السعودية في سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي أدنى مستوى له في 6 سنوات، فيما انخفض استثمار الصين في هذه السندات إلى أدنى مستوى منذ 2009.

وعن أسباب هذا الانخفاض، أشار الخبراء إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض أسعار السندات الأمريكية ما قلص من جاذبية سندات الخزانة في أعين المستثمرين.

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ورجح الخبراء، أن توجه الرياض وبكين أموالهما إلى أصول أخرى لتقليل المخاطر المحتملة، حيث قد يكون قلق السلطات الصينية والسعودية ناجم عن تجميد الغرب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، إضافة إلى بلوغ الدين العام الأمريكي مستوى فلكيا.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية خفضت بكين في يونيو 2023 استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 11.3 مليار دولار إلى 835.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2009.

فيما قلصت الرياض استثماراتها بواقع 3.2 مليار دولار إلى 108.1 مليار، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2016.

المصدر: RT