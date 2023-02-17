تراجع استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية 2022

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية تراجعت بنهاية ديسمبر 2022. وتعد المملكة في المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين وفق "الاقتصادية"

وفي تقرير استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية " أن استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية تراجعت إلى 119.7 مليار دولار (448.9 مليار ريال) بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 121.4 مليار دولار (455.3 مليار ريال) بنهاية نوفمبر من العام الماضي، بانخفاض 1.4% بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.

وأشارت "الاقتصادية" إلى أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر تعد الأدنى خلال ستة أشهر (أي منذ يونيو 2022) البالغة بنهايته 119.2 مليار دولار.

وذكر تقرير "الاقتصادية أن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي، ارتفع بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة 0.6% (0.7 مليار دولار)، مقارنة برصيدها نهاية ديسمبر 2021 البالغ 119 مليار دولار.



وبحسب "الاقتصادية"، فقد توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 106.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 89% من الإجمالي، فيما نحو 13.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11% من الإجمالي.



وأفادت البيانات بأن السعودية احتلت المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، وفق "الاقتصادية".

جدير بالذكر أن الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

المصدر: "الاقتصادية"