شركة إماراتية: حولنا الأزمة الاقتصادية في مصر إلى فرصة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، إن المجموعة لجأت إلى عدة خيارات لتحويل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر إلى فرصة للمجموعة.

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وأضاف وفقا لوكالة "بلومبرغ" أن المجموعة وضعت مخططا استراتيجيا لتصبح البلاد منصة لتصدير المنتجات إلى أسواق أخرى، بالإضافة إلى مركز لتصدير الكفاءة والخدمات، وإعادة استثمار الأرباح فيها.

وقال أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي للمجموعة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إن المجموعة تتعامل مع التحديات في بعض من الأسواق الـ16 التي تعمل فيها. ومن هذه التحديات، ارتفاع نسبة التضخم، والاعتماد الكبير على الاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في توفير العملة الصعبة، والانخفاض في ثقة المستهلك.

إسماعيل أشار إلى أن المجموعة لديها وجود كبير في مصر، مشيراً إلى أن نظرة المجموعة إلى مصر "طويلة الأمد".

وعند سؤاله عن التزام المجموعة باستثمار مليار دولار في مصر كما أعلنت العام الماضي، أشار إسماعيل إلى أن المجموعة ملتزمة بكل برامج الاستثمار في المنطقة، منبهاً إلى أن جزءاً كبيراً من استثماراتنا في مصر هو إعادة استثمار الأرباح الحالية.

كانت المجموعة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار دولار (حوالي30.9 مليار جنيه) خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة لمضاعفة عدد فروع كارفور إلى 140 فرعاً في 25 مدينة.

المصدر: بلومبرغ