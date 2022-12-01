شركة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة مصرية لصناعة القهوة

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة 60% في مجموعة عوف - إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.

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ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور مجموعة أغذية في سوق الوجبات الخفيفة في مصر، والتي يتوقع أن ترتفع قيمتها من 8.7 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى نحو 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب مؤسسة يورومونيتور.

كما يسهم الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة أغذية، كلاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في المنطقة، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بالاستحواذ على مجموعة بي إم بي - الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية، وشركة الفوعة التي تعد أكبر شركة لتلقي ومعالجة التمور في العالم، ومخبز وحلويات الفيصل الذي يعتبر أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة الكويت، وشركة النبيل للصناعات الغذائية التي تتخذ من الأردن مقرًا لها، والتي تعد شركة رائدة إقليميا في إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة، وشركة أطياب المصرية الرائدة في مجال إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: يتماشى الاستحواذ على مجموعة عوف مع استراتيجينا للنمو لعام 2025، والرامية إلى الاستحواذ على شركات قوية وقادرة على تقديم قيمة مضافة، ودمجها ضمن أعمالنا ومساعدتها على النمو، وباعتبارها واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد الاستثمار في مصر هدفا استراتيجيًا لمجموعة أغذية، وسنواصل البحث عن الفرص المتاحة لتوسيع حضورنا هناك، وتعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

من جانبه، ذكر آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز حضورنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية، وسنعمل على دمج أعمال مجموعة عوف بسلاسة ضمن محفظتنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر وفرص النمو المتاحة، ونحن متحمسون لتوسيع حضورنا في مصر، ونتطلع إلى العمل مع فريق مجموعة عوف، لتعزيز كفاءة الشركة وقدراتها.

يشار إلى أن أغذية استحوذت على حصة 60% في مجموعة عوف، مع احتفاظ مؤسسي عوف بحصة إجمالية تبلغ 30% في الشركة، واستمرارهم في قيادة المجموعة مع الاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة أغذية، كما تحتفظ تنمية كابيتال فنتشرز، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة عوف، والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة عوف: يُمثل اكتمال هذه الصفقة؛ محطة مهمة في تاريخ مجموعة عوف، ونتطلع إلى العمل مع فريق أغذية‘، لبدء المرحلة التالية من مسيرة نجاحنا، وسيبقى تركيزنا مُنصبًا على ترسيخ مكانتنا الرائدة في سوق الوجبات الخفيفة بمصر، بالإضافة إلى توسيع حضورنا.

المصدر: القاهرة 24