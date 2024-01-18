عادل الجبير يعلق على استخدام السعودية لمخزون اليورانيوم الهائل لديها (فيديو)

علق عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية ومبعوث شؤون المناخ، على مسألة مخزون المملكة الكبير من اليورانيوم، ونيتهم الاستفادة منه.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "خطوات جريئة نحو الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، على هامش منتدى دافوس 2024، قال الجبير: "لدينا مخزون كبير من اليورانيوم في المملكة ونريد أن نستفيد منه اقتصاديا، لا نريد لأطراف أخرى أن تأخذ أو تنقل مواردنا إلى خارج المملكة للاستفادة منها وإدراك قيمتها وقيمة صناعتها خارج المملكة، نريد أن نصنّعها نحن، ونقوم بذلك في المملكة لأن لدينا جميع المصادر".

وأردف الجبير: "ليس لدينا أي مشكلة في ما يتعلق بالضمانات الدولية، ونجري محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحن قادرون على تلبية أي متطلبات قد يطلبونها، ويمكنني أن أخبركم أننا بلد لديه موارد هائلة من اليورانيوم، ولن نترك أطرافا أخرى تستفيد من هذه الموارد وتحولها لمواد قيّمة".

واستطرد: "نحن نود أن نبقي القيمة المضافة والوظائف في المملكة ونريد للصناعات ذات الصلة أن تكون في السعودية..هذا مطلب معقول للغاية..نحن نسعى لتحقيق الأرباح في المملكة، وبالطبع نحتاج إلى الطاقة النووية لتحقيق هذه التطلعات، ونعتقد أن هناك طريقة تحقق ذلك وتلبي كافة متطلبات وكالة الطاقة الذرية لتكون الطاقة النووية بما يوفر لنا القيمة المضافة والصناعات والوظائف التي ستساعدنا في المضي قدما، لتكون الطاقة النووية جزءا من مزيج الطاقة لدينا..لو لم يكن لدينا يورانيوم لكان الأمر مختلفا، ولكن لدينا موارد يورانيوم ونرغب في الاستفادة منها".

وقال: "نحن نرى أنفسنا كمصدر طاقة للعالم، ونرغب في أن نكون قادرين على أن نبيعكم الطاقة النووية التي يمكنكم بعد ذلك توصيلها والحصول على طاقة منها، ونرغب في أن نبيع لكم النفط والغاز، والطاقة الخضراء والمتجددة.. نرغب أن نبيع لكم جميع أنواع الطاقة".

عن الطاقة النووية .. وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير:



- الأمر في غاية البساطة.. لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها

- ليس النفط والغاز وحسب.. سنبيعكم جميع أنواع الطاقة

- نريد خلق الوظائف والصناعة في المملكة.. هل في هذا شيء غير منطقي؟



#الإخباريةpic.twitter.com/xKiIyrOMYa — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2024

وأشارت تقديرات سعودية رسمية سابقة انه وفقا للدراسات الأولية فإن احتياطي المملكة من اليورانيوم يبلغ 60 ألف طن (5 إلى 6 % من إنتاج العالم).

المصدر: "الإخبارية"