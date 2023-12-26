السعودية تتجه لضخ 600 مليار دولار في قطاع حيوي

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه من المتوقع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيميائيات حتى العام 2030.

وأضاف الوزير السعودي في كلمة، خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليابان تصل اليوم إلى مرحلة مهمة، مبينا أن المملكة تستهدف كما هائلا من الاستثمارات فيما تبقى من رحلة رؤية المملكة بقيمة تتجاوز 12 تريليون ريال (حوالي 3.2 تريليون دولار).

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وأوضح أن ذلك يأتي سعيا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة التي شملت كافة القطاعات والتي بعضها لم تكن موجودة سابقا، مبينا أنه ستظهر عدة فرص استثمارية في المستقبل القريب.

وتوقع الفالح أن ينمو سوق المال السعودي وأن تكون هناك فرص بقيمة 1.7 تريليون ريال (نحو 453 مليار دولار) ما يساعد على خلق فرص في المملكة للقطاع المالي الياباني.

وأضاف أن المملكة ستواصل الاستثمار المشترك مع اليابان في قطاع الهيدروكربونات، متطلعا إلى تطوير الأعمال المشتركة في مستقبل الطاقة الجديد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية