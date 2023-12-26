السعودية تتجهز للإعلان عن اكتشافها ثروات طبيعية جديدة في يناير

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف يوم الاثنين أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.

وأشار بندر الخريف إلى أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال.

كما أوضح وزير الصناعة السعودي أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربية وأن النتائج مبهرة.

وبين بندر الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" هو الأكبر والأهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

المصدر: "عكاظ"