وزير الطاقة السعودي: نستثمر في كل ما يساهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالسعودية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تستثمر في كل ما تؤمن بأنه سيساهم في عملية انتقال مناسبة للطاقة الخضراء في البلاد.

وأوضح في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، أن العالم سيواجه مشكلة حتمية في حال عدم وجود أمن لحماية قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة بدورها الريادي تقود وتعمل إقليميا وعالميا في العديد من الفعاليات بهدف الحفاظ على القطاع.

وأضاف أن السعودية تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد وتمسك بزمام المبادرة.

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وأشار الى أن هناك مساعي للتمكن من الريادة في العديد من المجالات، مبينا أن مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري.

المصدر: وسائل إعلام سعودية