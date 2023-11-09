وزير الطاقة السعودي: سياسات المناخ ينبغي ألا "تسحق" البلدان الفقيرة بالطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السياسات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ يجب ألا "تسحق" الدول التي تعاني فقر الطاقة.

وخلال تحدثه في المؤتمر "الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي"، قال إنه يجب بذل المزيد من الجهود لمساعدة حوالي 800 مليون شخص على مستوى العالم لا يحصلون على الكهرباء بشكل ثابت.

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وأضاف أن تغير المناخ "ذو صلة ومهم" لكن "لا ينبغي الاعتناء به عبر سحق عظام ومستقبل الأشخاص الأقل (قوة)". وتابع "لماذا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئا حيال هؤلاء السكان؟".

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في 2021 أنها تستهدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2060.

ومع ذلك، يرى المسؤولون السعوديون أيضا أن استمرار الاستثمارات الجديدة في مجال النفط والغاز ضروري لاستقرار سوق الطاقة.

وانطلقت اليوم في الرياض أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد مسؤولين من المملكة ودول عربية وإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.

المصدر: أ ف ب