الأمير عبد العزيز بن سلمان: القضية المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس، بأن القضية المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة.

وجاء التصريح في جلسة حوارية تحت عنوان "طريق الطاقة لبناء شراكة مستدامة في مجال الطاقة" في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي في العاصمة الرياض.

وقال: "نفهم الألم الإفريقي الذي يتراكم منذ سنين. (مسألة) الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة مهم لإفريقيا"، مشيرا إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات للطاقة النظيفة مع دول إفريقية.

من جهته لفت وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يشارك في الفعالي أيضا، إلى أن السعودية تدعم ما يزيد عن 400 مشروع في القارة الإفريقية.

وقال وزير المالية السعودي: "قمنا بشراكات في إفريقيا للتوسع في عدة قطاعات منها الطاقة".

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وانطلقت اليوم في الرياض أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد مسؤولين من المملكة ودول عربية وإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية