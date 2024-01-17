مصر.. منح شركة نجيب ساويرس 350 كم مربعا للتنقيب عن الذهب في الصحراء

وافق وزير البترول المصري طارق الملا على منح شركة "AKH GOLD" البريطانية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس 350 كم مربعا للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وشهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة AKH GOLD البريطانية المملوكة لساويرس، للبحث عن الذهب على مساحة 350 كم مربع بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

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ووقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان، وجيرارد دي هيرت المدير التنفيذي للشركة البريطانية.

وأكد الوزير المصري عقب التوقيع، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أنه وفي ديسمبر الماضي 2023، قال رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس إنه استحوذ على شركة "AKH gold" بالكامل بهدف تسريع عملية استكشاف الذهب في مصر حيث تمتلك 9 مواقع للتنقيب عنه في الصحراء الشرقية.

وأوضح ساويرس أن استحواذه على شركة "AKH gold" جاء بعد دراسة متأنية للوضع، حيث كان يخشى أن يؤدي تباطؤ الشركة في استكشاف الذهب إلى فقدان مصداقيته كمساهم في قطاع التعدين، وفقا للموقع المصري.

كما وقع وزير البترول المصري طارق الملا عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "أتون مايننغ" الكندية.

وحققت شركة "أتون مايننغ" الكندية كشفا تجاريا للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبو مروات في مساحة قدرت بحوالي 58 كم مربعا.

وشارك فى التوقيع كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وتونو فاك المدير التنفيذي لشركة "أتون مايننغ".

المصدر: "القاهرة 24"