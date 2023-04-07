مصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في الصحراء

تخطط وزارة البترول المصرية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب، في 10 أبريل 2023 من أجل منح حقوق التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، عبر شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية.

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وتفتح شركة شلاتين باب التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، من 10 أبريل حتى 10 أغسطس المقبل، وفق تقارير صحفية.

أما المناطق التي ستطرح للاستكشاف بالصحراء الشرقية فهي: فطيري والبرامية وعقود وأم عود وحماطة.

وتسعى مصر لضخم استثمار يقارب مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، من أجل توسعة الاستفادة بالثروات المعدنية.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من شركة شلاتين للثروة المعدنية التي ستطرح مزايدة الذهب، فيما يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

وكانت تقارير صحفية، تشير إلى أن وزارة اعتمدت نظام التعاقد المباشر مع الشركات الراغبة فى الاستثمار بمجال التنقيب عن الذهب في مصر، والبدء فى مفاوضات مباشرة مع الهيئة العامة للثروة المعدنية في هذا الشأن، بدلا عن نظام المزايدات، في حسن تحدث وزير البترول والثروة المعدنية عدة مرات عن طرح مزايدات للذهب.

وفي يونيرو 2022، أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فوز 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية، وذلك امتدادًا لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.

وزاد إنتاج منجم السكري من الذهب، أكبر منجم للذهب في مصر، بنسبة 6% إلى 440 ألفًا و974 أوقية فى العام المالى 2022 بقيمة إيرادات بلغت 788.4 مليون دولار، مقارنة بـ 415 ألفًا و370 أوقية فى العام المالى 2021 بقيمة إيرادات 733.3 مليون دولار، وفق إفصاح سابق من شركة سنتامين الأسترالية إلى بورصة أستراليا.

وذكرت سنتامين أن إنتاج المنجم خلال الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 109 آلاف و564 أوقية، مقابل 107 آلاف و549 أوقية في الربع الرابع من 2021.

وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج الذهب إلى قرابة 450 إلى 480 ألف أوقية خلال عام 2023.

المصدر: RT