الذهب أم العقارات؟ نجيب ساويرس يشير إلى الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي

كشف رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، عن نصيحته بخصوص أفضلية الاستثمار في عام 2024 ما بين الذهب والعقارات.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال نجيب ساويرس إنه يفضل التوازن في الاستثمار بين الذهب والعقارات، مضيفا: "أي واحد عاقل يقول أنا عندي 100 جنيه، يحط 20 -30 في الذهب، و20-30 في العقار، و10-20 في السندات".

وأردف ساويرس: "أنا اخترت أبقى حاطط 50% في الذهب، لأنه بشوف الدنيا بتقلب، والعالم كل يوم فيه حرب جديدة.. في غزة وليبيا والسودان وأوكرانيا".

وأوضح ساويرس الذي يعد أحد المستثمرين الرئيسيين في شركات مناجم الذهب قائلا: "الدنيا كلها حوالينا حروب، والذهب ده الملاذ الآمن، الواحد مش بيدور على المكسب، بيدور على الأمان، وعشان كده بيروح للذهب".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجنيه الذهب سجل سعرا قياسيا في البلاد، بختام تعاملات يوم الأحد.

المصدر: "المصري اليوم"