مصر.. تعليق بيع وتسعير الذهب في بعض المناطق

أعلن عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي تعليق بعض محلات الذهب البيع لحين استقرار السوق، الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.

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وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مدة وقف بيع الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم لن تتعدى النصف ساعة، لحين استقرار الأسعار وتراجع حدة تلك التقلبات.

وأوضح عمرو المغربي أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بشكل متتال.

وأوقفت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، نشر الأسعار على منصتها الإلكترونية، قائلة: تم وقف نشر الأسعار مؤقتًا لحين ضبط أسعار السوق.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة لن تشارك في عملية التلاعب التي يتعرض لها سوق الذهب، من قبل بعض التجار؛ لتحقيق مصالح خاصة تدمر مدخرات المواطنين.

وأضاف، أن المنصة اتخذت قرارًا بإعادة وقف تسعير الذهب، كما تدرس بعض الشركات والمحلات وقف البيع والشراء تجنبًا لعدم المشاركة في هذه المسرحية الهزلية، والتلاعب بأموال المواطنين ومقدرات الوطن.

المصدر: القاهرة 24