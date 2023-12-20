لأول مرة في تاريخ مصر.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير وغير مسبوق (بالأرقام)

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا وتاريخيا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في البلاد ارتفاعا للمرة الرابعة ليصل 3000 جنيه الآن في الأسواق لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر مرتفعة بشكل كبير على النحو التالي:

عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيها.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، استمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لسببين، هما ارتباط الأسعار بالسعر العالمي، بالإضافة إلى الاقبال بالسوق المحلية.

وأشار ميلاد في تصريحات خاصة لموقع "مصر تايمز"، إلى أن الأسواق حصلت على مفاجأة حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، في حين تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير، فقد تحولت اللجنة ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خطابهما المتشدد لتخفيف السياسة النقدية المتشددة، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل وأشارت "المخططات النقطية " لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (بإجمالي 0.75%) في عام 2024.

المصدر: مصر تايمز