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مصر.. إطلاق أول ماكينة ATM لبيع الذهب (صورة)

مال وأعمال

مصر.. إطلاق أول ماكينة ATM لبيع الذهب (صورة)
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أعلن على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إطلاق أول ماكينة ATM لبيع الذهب في البلاد.

مصر.. إطلاق أول ماكينة ATM لبيع الذهب (صورة)
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وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية على شاشة ON أن ماكينة ATM لبيع الذهب تدعم سياسات التحول الرقمي عن طريق إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية، لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وأشار إلى أن ماكينة ATM ستكون متاحة في المولات، مؤكدا تدشين نظام تأمين قوي بشأنها.

وعن أسعار الذهب في السوق المحلية، قال: "أسعار الذهب الحالية عادلة لارتباطه بالسوق العالمية، وهو يتحرك مرافقًا لسعر الدولار العالمي بالمللي، لكن قبل عام كانت الأسعار مبالغ فيها لدرجة أن مصر كان سعر الذهب بها أعلى من أي مكان في الخارج، لكن بعد مبادرة زيرو جمارك للقادمين من الخارج تم ضبط السوق".

وشهد وزيرا التموين والصناعة اليوم المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"، حيث أطلقت خلال المعرض أول ماكينة ATM.

المصدر: المصري اليوم

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