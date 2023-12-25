مصر.. الجنيه الذهب يسجل سعرا قياسيا

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجنيه الذهب سجل سعرا قياسيا في البلاد، بختام تعاملات يوم الأحد.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 24560 جنيها مسجلا بذلك رقما تاريخيا، فيما جاءت أسعار الذهب في مصر كالآتي:

- سعر غرام الذهب عيار 21: نحو 3070 جنيها.

- سعر غرام الذهب عيار 24: نحو 3509 جنيهات.

- سعر غرام الذهب عيار 18: نحو 2641 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب: نحو 24560 جنيها.

فيما سجل سعر الأونصة عالميا 2053 دولار.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت يوم الخميس الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح الخبير في مجال الذهب أمير رزق أن سبب هذه الزيادة التاريخية في سعر الذهب يعود إلى عوامل داخلية وخارجية، منها الطلب على شراء الذهب، وما تلاه من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بتثبيت سعر الفائدة، وكذلك قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة أيضا، وهو ما شجع المستثمرين على التحوط بشراء الذهب كملاذ آمن ومربح في ذات الوقت مع زيادة الطلب عليه، مما أدى إلى ارتفاع سعره ارتفاعا تاريخيا، إذ أنه من المعلوم العلاقة العكسية بين الاستثمار في الذهب والاستثمار في البنوك، فكلما قل سعر الفائدة كلما توجه المستثمرون نحو الاستثمار في الذهب.

وتوقع رزق مزيدا من الزيادة في أسعار الذهب سواء داخل مصر أو على المستوى العالمي، وذلك مع توجه كثير من البنوك المركزية نحو تثبيت سعر الفائدة، وهو ما حدث من جانب معظم البنوك حول العالم.

المصدر: "القاهرة 24"