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التضخم يتسارع في منطقة اليورو

مال وأعمال

التضخم يتسارع في منطقة اليورو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفقا للقراءة النهائية في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.9% من 2.4% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله، وفقا لبيانات "يوروستات".

وتوافقت القراءة النهائية مع التقديرات الأولية، وقبل عام، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.2%.

وقبل أيام، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، بأن منطقة اليورو فشلت على الأرجح في تحقيق النمو في الربع الأخير من 2023.

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وقال المسؤول الأوروبي، إن "منطقة اليورو ربما كانت تعاني ركودا تقنيا في الربع الأخير من عام 2023، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة"، وأضاف أن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر 2023، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني".

المصدر: RT + برايم

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