كبار مشتري الطحين الروسي.. في الصدارة دولة عربية

تواصل روسيا زيادة صادراتها من الطحين والقمح والحبوب، حيث تم توريد أكثر من 1.1 مليون طن من الطحين إلى الأسواق الخارجية في الفترة يناير - نوفمبر من العام 2023.

وأفاد مركز "أغرواكسبورت" بأن صادرات الطحين صعدت في 11 شهرا من 2023 بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المركز المعني بتنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية، إلى أن صادرات الطحين في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2023 تجاوزت صادرات العام 2022 بأكمله.

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وفيما يلي أكبر 3 دول مستوردة للطحين الروسي:

- العراق

- أفغانستان

- جورجيا

وفي وقت سابق، أشار اتحاد مصدري الحبوب الروسي إلى أن قائمة كبار مشتري الحبوب الروسية تضمنت بحلول نهاية نوفمبر 2023 دولا مثل تركيا وإيران ومصر.

وفيما يلي رسم بياني يتضمن كبار مستوردي الحبوب من روسيا في الفترة (بداية يوليو 2023 - نهاية نوفمبر 2023) بناء على بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي:

المصدر: RT