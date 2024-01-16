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اكتشاف عطل في محطة Loviisa الكهروذرية في فنلندا

مال وأعمال

اكتشاف عطل في محطة Loviisa الكهروذرية في فنلندا
Gettyimages.ru
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قالت شركة توليد الطاقة الفنلندية Fortum، إنه  تم اكتشاف عطل في محطة Loviisa للطاقة النووية في جنوب فنلندا، وتم وقف توليد الطاقة فيها.

وشددت الشركة في بيانها على أنه لا يوجد أي تهديد للناس أو البيئة بسبب الحادث.

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وجاء في البيان المنشور على موقع الشركة: "تم في وحدة الطاقة الثانية بمحطة لوفيسا للطاقة النووية، اكتشاف خلل في نظام عدادات الكهرباء في شبكة التوزيع، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب العطل. وتم وقف عمل المحطة ولا يزال التحقيق مستمرا. الحادث لا يشكل خطرا على الناس أو المحطة أو البيئة".

ووفقا لبورصة نوردبول للطاقة، بدأت القدرة التشغيلية لهذه المحطة الكهروذرية في الانخفاض يوم الأحد وستتم استعادتها في موعد لا يتجاوز مساء الأربعاء.

المصدر: نوفوستي

 

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