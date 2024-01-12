تركيا تسجل أرقاما قياسية في 7 قطاعات اقتصادية

حققت سبعة قطاعات ضمن الصناعات التركية أعلى صادرات على الإطلاق خلال العام المنصرم 2023، وفقا لتقرير نشرته وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 0.6% العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 255 مليار و808 ملايين 922 ألف دولار، رغم كارثة الزلزال، والحروب الإقليمية وتأثيراتها.

وعلى الرغم من انخفاض الصادرات الصناعية بسبب التطورات العالمية والوطنية، فقد تم تحطيم أرقام التصدير القياسية في بعض القطاعات الفرعية.

وفي العام الماضي، بلغت حصة القطاع الصناعي في إجمالي صادرات تركيا نسبة 81.5%.

إقرأ المزيد

وفي العام الماضي، حطمت صناعة السيارات الرقم القياسي باعتبارها الأكثر تصديرا بين فروع الصناعة بالبلاد بقيمة 35 مليار و4 ملايين و230 ألف دولار.

كما حققت قطاعات السفن واليخوت والخدمات 1 مليار 941 مليون دولار، والكهرباء والإلكترونيات 16 مليارا و227 مليون دولار، والآلات وقطع الغيار 11 مليارا و338 مليون دولار، والمجوهرات 7 مليارات 641 مليون دولار.

كذلك حقق قطاع الدفاع والطيران 5 مليارات و546 مليون دولار، فيما بلغت عائدات قطاع تكييف الهواء أعلى رقم صادرات سنوية بقيمة 7 مليارات و170 مليون دولار.

المصدر: الأناضول