فنلندا ستفقد أكثر من 10% من الغاز المسال إن حظرت استيراده من روسيا

أشارت البيانات الفنلندية إلى أن روسيا كانت العام الماضي ثالث مصدر للغاز المسال إلى فنلندا، وأنه في حال حظر استيراد الغاز الروسي ستفقد فنلندا 11% من الغاز الذي يحتاجه اقتصادها.

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وأفادت صحيفة "Helsingin Sanomat" الفنلندية، نقلا عن وزير البية الفنلندي كاي ميوكيانين، أن السلطات الفنلندية تستعد لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2025، مشيرة إلى أن هذا الحظر لا يمكن فرضه إلا لفترة محدودة من الزمن.

ووفقا لبيانات وكالة "نوفوستي" قامت فنلندا في الفترة ما بين يناير وأكتوبر عام 2023 بشراء مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 10 دول بقيمة 512 مليون يورود. وتعد الولايات المتحدة موردا رئيسيا للغاز إلى فنلندا، وهي تحتل 63% من سوق هذا البلد، بعد أن قامت بتوريد 633 طنا من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 316 مليون يورو. وتليها النرويج التي وردت 130 طنا من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 66 مليون يورو. أما روسيا فقامت بتوريد 107 آلاف طن من الغاز بقيمة 66 مليون يورو، أي 11% من الناحية المادية و9% من الناحية النقدية من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد.

وتضم قائمة أكبر موردي الغاز إلى النرويج أيضا الجزائر (67 ألف طن، 7% من السوق) وهولندا (21 ألف طن، 2% من السوق).

كما وردت فنلندا من إسبانيا والسويد وليتوانيا وفرنسا وبلجيكا 41 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 29 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي