"بلومبرغ": ثروة الأثرياء الروس تزايدت في 2023 بمقدار 50 مليار دولار

زادت ثروات أغنى الأثرياء في روسيا بمقدار 50.012 مليار دولار في عام 2023، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، والذي يتم حسابه على أساس قيمة أسهم الشركات التي يملكونها.

ووفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، منذ بداية العام، حصل مؤسس شركة "لوك أويل" فاغيت ألكبيروف، على 9.29 مليار دولار، وارتفعت ثروته إلى 24.7 مليار دولار.

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كما ارتفعت ثروة أندريه ميلنيشينكو المؤسس المشارك لشركة "يورو خيم"، وشركة SUEK بمقدار 5.67 مليار دولار لتصل إلى 17.2 مليار دولار.

في الوقت نفسه، حصل رئيس مجلس إدارة NLMK، فلاديمير ليسين، على 4.08 مليار دولار، لتبلغ ثروته 23.9 مليار دولار.

وتكبد فياتشيسلاف كانتور المساهم الرئيسي في شركة "أكرون"، أكبر الخسائر، وانخفضت ثروته بمقدار 0.149 مليار دولار، إلى 6.21 مليار دولار.

ومنذ مارس 2012، تنشر وكالة مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي يتضمن معلومات عن ثروات أغنى 500 شخص على هذا الكوكب.

المصدر: تاس