الأرجنتين تواجه التضخم "بأصفار جديدة"

سيصدر البنك المركزي الأرجنتيني أوراقا نقدية من فئة 20 ألفا و50 ألف بيزو على خلفية التضخم المرتفع، حسب ما أعلنه الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي الأربعاء.

ونقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية عن ميلي قوله: "الأوراق النقدية في الأرجنتين هي معاناة، فمثلا إذا أراد شخص أن يشتري شيئا ما عليه أن يحمل كيسا من النقود الورقية مكتوبا عليه اسرقني اسرقني".

كما أكد الرئيس الأرجنتيني المعلومات حول ظهور أوراق نقدية جديدة من فئة أكبر في البلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت حكومة ميلي خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50%، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.

المصدر: وكالات