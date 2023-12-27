أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد تسجيلها أعلى مستوى تسوية في شهر

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء الانخفاض بعد أن حققت أسعار الخام أمس الثلاثاء أعلى مستوى تسوية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 81.04 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 75.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود في ظل استمرار التوترات بشأن تعطل الشحن عبر البحر الأحمر، وحققت أسعار الخام أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأغلقت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.85 دولار للبرميل، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نهاية تداولات نوفمبر الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ