 
مباشر

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد تسجيلها أعلى مستوى تسوية في شهر

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء بعد تسجيلها أعلى مستوى تسوية في شهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wof7

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء الانخفاض بعد أن حققت أسعار الخام أمس الثلاثاء أعلى مستوى تسوية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.04% إلى 81.04 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 75.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد
وزارة الطاقة الأمريكية تشتري 2.9 مليون برميل من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأمريكية تشتري 2.9 مليون برميل من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي

وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود في ظل استمرار التوترات بشأن تعطل الشحن عبر البحر الأحمر، وحققت أسعار الخام أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وأغلقت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.85 دولار للبرميل، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نهاية تداولات نوفمبر الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا