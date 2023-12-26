وزارة الطاقة الأمريكية تشتري 2.9 مليون برميل من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستشتري 2.9 مليون برميل من النفط بقيمة 231.4 مليون دولار ضمنها المدخول من الصادرات النفطية في مارس 2024، من أجل ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط.

وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن شركة Sunoco Partners Marketing & Terminals ستورد 1.2 مليون برميل من النفط، وكل واحدة من شركتي Phillips 66 وMacquarie Commodities Trading US نحو 898.1 ألف برميل.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مرسوما في أواخر مارس عام 2022، يلزم وزارة الطاقة ببيع مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي خلال 180 يوما لغرض خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وتستخدم الوزارة المداخيل من بيع هذا النفط لشراء المحروقات وملء الاحتياطي الاستراتيجي.

ويبلغ حجم النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي حاليا نحو 352.5 مليون برميل من النفط، ما يعتبر أكبر احتياطي نفطي في العالم تابع لحكومة.

المصدر: تاس