ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، وفي ظل التوقعات بقرب إنهاء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم دورة التشديد النقدي.
وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 73.78 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 79.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ