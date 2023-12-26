ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف حول الإمدادات

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، وفي ظل التوقعات بقرب إنهاء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم دورة التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 73.78 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 79.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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المصدر: RT + بلومبرغ