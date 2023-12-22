"سوناطراك" تعتزم تخصيص 50 مليار دولار لتطوير صناعة النفط والغاز

أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي أن الشركة ستنفق 50 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لتطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار.

وقال حشيشي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك": "سيتم إنفاق 36 مليار دولار بشكل رئيسي على الاستكشاف والإنتاج، وتعمل الشركة على تحديث البنية التحتية من خلال تجهيزها بالتقنيات المتقدمة، فضلا عن إعادة تأهيل مصافي النفط، ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتعزيز أفضل الممارسات في المجالات ذات الصلة".

وأضاف حشيشي أن "سوناطراك ملتزمة بتطوير محفظتها الاستثمارية من خلال التوسع في البتروكيماويات وإنتاج (البولي بروبيلين)، وإطلاق منشأة لإنتاج الـ(ميثيل الثالثي بوتيل الإيثر)، فضلا عن تنفيذ مشروع ضخم مندمج للفوسفات، سيتيح للجزائر بمجرد تشغيله أن تصبح أحد أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي".

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تأسست "سوناطراك" عام 1963، وهي أكبر شركة جزائرية وأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق المحروقات في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وبلغت عائدات تصدير "سوناطراك في عام 2022، 60 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات 5.5 مليار دولار، وتواصل الشركة تنمية أساسياتها في السنوات الأخيرة.

المصدر: تاس