الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من القمح الروسي

أشارت البيانات الإحصائية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي زاد خلال الأشهر العشرة من العام الجاري استيراد الحبوب الروسية 1.5 مرة إلى 1.2 مليون طن.

إقرأ المزيد

وتوضح البيانات أن إيطاليا كانت المشتري الأكبر للحبوب الروسية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث زاد هذا البلد مشترياته 4.5 مرة لتصل إلى 390 ألف طن، تليه لاتفيا التي زادت استيراد الحبوب الروسي 1.6 مرة إلى 289 ألف طن.

وفي المرتبة الثالثة بهذه القائمة جاءت اليونان التي زادت مشتريات الحبوب الروسية 1.5 مرة إلى 228 ألف طن.

أما إسبانيا فاستوردت في أكتوبر الماضي أكثر من 110 آلاف طن من الحبوب من روسيا، في أعلى مؤشر خلال 11 عاما، بواقع 55% من إجمالي الحبوب الروسية التي تم توريدها إلى الاتحاد الأوروبي في الشهر المذكور.

وبلغت حصص باقي الدول الأوروبية من الحبوب الروسية في أكتوبر 91 ألف طن، بينها إيطاليا (42 ألف طن) واليونان (38 ألف طن) ولاتفيا (9 آلاف طن)



المصدر: نوفوستي