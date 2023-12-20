شركة روسية تستحوذ على مصنع "بريدجستون" الياياني في روسيا

اشترت مجموعة S8 Capital الروسية مصنع شركة "بريدجستون" للإطارات الواقع بمدينة أوليانوفسك الروسية، ويعد هذا مصنع الإطارات الثالث الذي تشتريه المجموعة الروسية منذ بداية العام.

وبفضل مصنع "بريدجستون"، في مدينة أوليانوفسك الواقعة على نهر الفولغا والتي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب شرق موسكو، ستكون مجموعة S8 Capital قادرة على إنتاج حوالي 15 مليون إطار سنويا.

وقالت شركة "بريدجستون" اليابانية، في بيان اليوم، إن S8 Capital اشترت مصنعها في مدينة أوليانوفسك، دون أن يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وكانت المجموعة الروسية التابعة لشركة "أرمين سارغسيان"، قد استحوذت في شهر مايو الماضي على مصنع الإطارات التابع لشركة "كونتينينتال" الألمانية في كالوغا الروسية ومصنعي الشركة الروسية "كوردينات" في مدينتي ياروسلافل وأومسك.

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وأضافت الشركة اليابانية، أن الصفقة حصلت على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، وفي إطار الصفقة سينتقل حوالي 1000 موظف إلى المالك الجديد، كما أن المجموعة الروسية لن تكون قادرة على استخدام العلامة التجارية "بريدجستون".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو وفي ظل ذلك أعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية، من جهتها أكدت موسكو دعمها للشركات الوطنية وأشارت إلى الفراغ في السوق لن يستمر إلى الأبد وستملؤه شركات وطنية ومن الدول الصديقة.

المصدر: أر بي كا