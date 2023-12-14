الرئيس الروسي يتحدث عن خطط صناعة الطيران الوطنية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن أن روسيا تخطط لصناعة أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030.

وقال الرئيس الروسي: "نخطط لإنتاج أكثر من ألف طائرة بحلول العام 2030"، وأشار إلى أن روسيا تخطط لإنتاج طائرات وطنية من طراز "أم أس-21"، وإعادة تزويد الطائرات الحالية بمحركات وطنية.

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وأضاف بوتين: "نحن بحاجة للبدء في إنتاج المحرك التالي، وهو المحرك PD-35، والذي سيمكننا من زيادة عدد طائرات طويلة المدى، بما في ذلك الطائرات من طراز Il-96-400".

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أن القيود الغربية لن تمنعها من إنتاج الطائرة الروسية من طراز "أم أس-21".

يشار إلى أن الطائرة الروسية MC-21 هي طائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى.

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وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: RT