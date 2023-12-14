في ظل العقوبات الغربية.. ما النتائج التي سيحققها الاقتصاد الروسي في 2023؟

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الاقتصاد الوطني سينمو هذا العام 2023 بنسبة 3.5%، كما سيتواصل المنحى الإيجابي في العام المقبل 2024.

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وقال الوزير الروسي، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "العام الماضي كان عبارة عن فترة اتخاذ قرارات جادة واختيار الأولويات، ويمكننا التأكيد أننا اخترنا الطريق الصحيح، لقد دعمنا المواطنين والقطاعات الاقتصادية الرئيسية التي ضمنت الوظائف والاستقلال التكنولوجي للبلاد، لقد نجحت الخطة وفي العام 2023، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5%، وفي العام المقبل سيتواصل المنحى الإيجابي".

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وشدد سيلوانوف، على أن الحكومة أدرجت الأولويات الرئيسية عند إعدادها موازنة البلاد للسنوات الثلاث القادمة 2024 - 2026، وقال: "الشيء الرئيسي هو ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم ونفقات الخزانة، وتركيز الموارد على المهام الرئيسية. يجب التأكد من أن تأثير القيود المفروضة على المواطنين سيكون عند أدنى مستوى، وأن يستوعب قطاع الأعمال أن الدولة ستساعدهم في الوضع الصعب".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

المصدر: نوفوستي