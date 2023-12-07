بوتين: جرت الرياح عكس ما اشتهوه لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلامة واستقرار النظام المالي في روسيا وأن الاقتصاد الروسي سيسجل العام الجاري أعلى وتيرة نمو بين الاقتصادات الأوروبية.

وأوضح أن توقعات الخبراء بتسجيل عجز في الميزانية الروسية بواقع 5% لم تتحقق، وقال في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى الاستثمار "روسيا تنادي" في موسكو: "بشكل عام النظام المالي الروسي في حالة طبيعية تماما، واسمحوا لي أن أذكركم أنه في بداية العام توقع بعض الخبراء أن تواجه روسيا عجزا في الميزانية بنسبة 3 أو حتى 5% من الناتج الإجمالي للبلاد، لكن هذا لم يحدث".

وتوقع بوتين أن ينمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.5% على الأقل هذا العام، ما يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد الروسي، لافتا إلى أن روسيا تتقدم على جميع دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات النمو.

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وقال: "الاقتصاد الروسي أكبر اقتصاد في أوروبا، ومعدلات نموه الآن متقدمة على جميع الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي".

وعن عجز الميزانية الروسية، أشار إلى أن العجز في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الجاري بلغ 878 مليار روبل، وقال: "على مدى 11 شهرا من هذا العام بلغ عجز الميزانية 878 مليار روبل وهذا ما يعادل نصف بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

وأضاف أن تمويل عجز الميزانية الروسية تم بالاعتماد على الموارد المحلية وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، كما أشار إلى أن الشركات الروسية أصبحت تعتمد على مصادر الإقراض الداخلية التي حلت محل مصادر التمويل الخارجية.

كما لفت إلى أن الأجور في روسيا ارتفعت حاليا بنسبة 7%، فيما صعد الدخل الحقيقي بنسبة 4.4%.

وينعقد المنتدى يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وينظمه بنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.

ويبحث المنتدى قضايا الاقتصاد الروسي والعالمي وخاصة في المجال المصرفي والبنية التحتية للاتصالات. ويعتبر المنتدى ساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا وجسرا بين المستثمرين الأجانب والمحليين.

المصدر: RT