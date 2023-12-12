"لفترة محددة".. روسيا تحظر تصدير صنف من القمح

قررت الحكومة الروسية فرض حظر مؤقت على تصدير القمح الصلب في خطوة تهدف لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي أمس.

ويمتد الحظر المؤقت من تاريخ نشر الأمر الحكومي وحتى 31 مايو من العام القادم 2024.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الروسية: "فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير القمح الصلب، حيث تم توقيع تعليمات بهذا الشأن وستساعد الخطوة في الحفاظ على استقرار أسعار منتجات القمح الصلب في السوق المحلية".

ويستثنى من قرار الحظر الإمدادات المخصصة لتقديم مساعدة إنسانية دولية في إطار اتفاقيات حكومية بين الدول، والإمدادات من روسيا إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

كما يسمح تصدير القمح الصلب من روسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان) ضمن حصص محددة تضعها الحكومة الروسية ويتوجب الحصول على تصاريح من وزارة الزراعة الروسية.

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ومن المتوقع انخفاض محصول القمح الصلب في العالم في الموسم الزراعي الحالي (1 يوليو 2023 - 30 يونيو 2024) إلى أدنى مستوى في 20 عاما بسبب الظروف الجوية غير المواتية في معظم دول العالم، وبحسب التوقعات سيكون المحصول أقل من 31.3 مليون طن، أي أقل بنسبة 7-8% عن الموسم السابق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدّر للمنتجات الزراعية والآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.

وأكد أن روسيا ستحافظ على مرتبتها في سوق القمح العالمية هذا العام، وستكون قادرة على توفير نحو 60 مليون طن من القمح لأسواق الغذاء العالمية.

المصدر: تاس