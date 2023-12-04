انخفاض أسعار النفط.. وبرميل "برنت" عند 78 دولارا

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، رغم تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ورغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 73.53 دولار للبرميل.

في حين، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.85% إلى 78.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات لوكالة "بلومبرغ".

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ولقيت أسواق النفط دعما من إعلان أعضاء في مجموعة "أوبك+"، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ