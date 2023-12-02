"رويترز": الاتحاد الأوروبي زاد مجددا وارداته من الوقود النووي الروسي

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة ESA، بأن الاتحاد الأوروبي قام مرة أخرى بزيادة وارداته من روسيا من الوقود النووي والخدمات للمفاعلات ذات التصميم الروسي.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه الواردات لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ووفقا له، ظل حجم هذه الواردات الإجمالي من روسيا مستقرا في العام الماضي، على الرغم من الطلب المتزايد على الطاقة النووية في أوروبا.

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من جانبه، قال ستيفانو سيكاريلو القائم بأعمال وكالة الإمداد الأوروبية للطاقة الذرية (ESA)، إن الدول الأوروبية الخمس التي تستخدم مفاعلات القدرة المائية-المائية (VVER) الروسية ستتجاوز هذا العام مستويات الاستيراد لعام 2021.

ويرى سيكاريلو أن هذا التوجه يسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مسألة الوقود لمثل هذه المفاعلات.

ووفقا له، في عام 2022، زادت مشتريات بلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وهنغاريا وسلوفاكيا من روسيا بنسبة 30% في مجال خدمات التحويل وبنسبة 22% في مجال خدمات تخصيب اليورانيوم.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، قالت رئيسة مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية كاثرين هوف، إن اعتماد الولايات المتحدة على الوقود النووي الروسي يشكل تهديدا جديا للأمن القومي والأهداف المناخية.

ونوهت بأن أكثر ما يثير القلق هو أن ما يقرب من 20% من الوقود المستخدم في المفاعلات النووية الأمريكية يأتي من عقود تخصيب اليورانيوم مع الموردين الروس.

وفي نهاية شهر أغسطس، أفادت وكالة بلومبرغ بوجود محاولات فاشلة قامت بها الولايات المتحدة وأوروبا للتخلي عن اليورانيوم من المستورد من روسيا، وذكرت أن حوالي نصف إمداداته العالمية تأتي من روسيا.

المصدر: إزفيستيا