كم عدد المليارديرات حول العالم؟

ارتفع عدد المليارديرات حول العالم بنسبة 7% بين عامي 2022 و2023، من 2376 مليارديرا إلى 2542 مليارديرا، كما زادت ثرواتهم بنسبة 9% من 11 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.

وجاء ذلك بحسب تقرير حديث نشره البنك السويسري "يو بي إس" حول المليارديرات في العالم.

وجاء في التقرير: "على الصعيد العالمي، تعافت ثروات المليارديرات بشكل جزئي في الفترة 2022/2023، مدفوعة بمليارديرات المستهلكين والتجزئة في أوروبا، بعد انخفاضها بنحو 20% في الأشهر الـ 12 السابقة. وبشكل عام، ارتفع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7%، حيث ارتفع عددهم من 2376 مليارديرا إلى 2542 مليارديرا، وزادت ثرواتهم بنسبة 9% من 11 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار".

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وأشار التقرير إلى أن المليارديرات الذين يمتلكون شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المبتكرة قد جمعوا أكبر قدر من الثروات على مدى العقد الماضي.

وأظهر التقرير أن المليارديرات الجدد جمعوا ثروات من وفاة أقاربهم أكثر مما جمعوه من خلال العمل أو ريادة الأعمال.

المصدر: نوفوستي