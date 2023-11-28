مدينة عربية من المرشحين الأقوياء.. ساعات تفصل الإعلان عن فائز "إكسبو 2030"

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى بارس، حيث سيتم الإعلان عن اسم المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو 2030" بين المدن الثلاث المتنافسة: الرياض السعودية وروما الإيطالية وبوسان الكورية.

وسيتيح المكتب الدولي للمعارض "الجهة المسؤولة عن تنظيم إكسبو" الفرصة للدول المتنافسة لعرض تفاصيل ملفاتها للمرة الأخيرة أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 173، وبعدها سيتم الاقتراع الإلكتروني لاختيار الفائز.

وفي خضم المنافسة المحتدمة بين المدن الثلاث، فإن حظوظ مدينة الرياض باستضافة نسخة "إكسبو 2030" تبدو أكبر، لأن المكتب الدولي يشترط عدم تنظيم أي دولة للمعرض ذاته، خلال 15 عاما، بينما نظمته إيطاليا عام 2015، وفازت به كوريا في نسخة 2012، وهو الأمر الذي يمنح الرياض فرصة الفوز بشكل لافت.

إقرأ المزيد

وتعود أهمية فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030"، إلى أسباب عدة، من أهمها تحقيق التواصل والتأثير العالمي عبر الأفراد، والمؤسسات، والإعلام، حيث إن المعرض سيكون بوابة عالمية للتعرف على السعودية وشعبها، وثقافتها، وقصة تحولها، ونجاحها، كما أنه سيحقّق عائداً اقتصادياً تنموياً للدولة.

ويستهدف ملف الرياض ثلاثة محاور، هي: "غد أفضل"، و"العمل المناخي"، والازدهار للجميع"، لتشكل معا إطارا مترابطا لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

من جانبه، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس: "إن السعودية تدعو العالم، ليس فقط لمناقشة وتبادل الفرص والتحديات التي تواجه العالم، بل أيضاً إلى استشراف المستقبل من خلال التخطيط له بفاعلية".

المصدر: سبق